Rodri'den uyarı: Futbolcular greve çok yakın!

2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonu City, turnuvanın yeni lig formatındaki ilk maçında bu akşam Inter ile karşılaşacak.

36 takımlı genişletilmiş turnuvada tüm kulüpler sekiz lig maçı oynayacak ve 16 takım son 16'dan önce iki ayaklı ekstra bir play-off turunda mücadele edecek.

75 MAÇA ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

City, ayrıca sezon sonunda Dünya Kulüpler Kupası'nda mücadele edecek.

İngiliz temsilcisinin bu sezon yaklaşık 75 maça çıkabileceği tahmin ediliyor.

28 yaşındaki oyuncu, futbol otoritelerinin kendilerini dinlememesi halinde, oyuncuların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumak için çalışmayı bırakabilecekleri konusunda uyardı.

"GREVE ÇOK YAKINIZ"

Oyuncuların greve gitme olasılığı sorulduğunda Rodri şunları söyledi:

"Bence buna yakınız. Bu oyuncuların genel görüşü ve bu şekilde devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Bunun bizi gerçekten endişelendiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Acı çekenler biziz."

"FİZİKSEL SEVİYEYİ KORUMAK İMKANSIZ"

Ayrıca İspanyol yıldız, "Tecrübelerime göre 40-50 arası bir oyuncunun en üst düzeyde performans gösterebileceği maç sayısıdır" dedi. "Ondan sonra düşüyorsunuz çünkü fiziksel seviyeyi korumak imkansız... Birilerinin kendimize dikkat etmesi gerekiyor çünkü biz bu sporun ya da işin ana karakterleriyiz ya da adına ne derseniz deyin." dedi.