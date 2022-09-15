Roger Federer'den emeklilik kararı

Tenisin efsane ismi Roger Federer, gelecek hafta başlayacak Laver Cup'ın ardından tenis kariyerine nokta koyacak.

20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada emeklilik kararını şu sözlerle duyurdu:



"Çoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl sakatlıklar ve ameliyatlarla geçti. Formda bir şekilde dönmek için çok çalıştım. Ancak vücudumun kapasitesini ve limitlerimi biliyordum. Son zamanlarda bana verdiği mesaj çok değerliydi. 41 yaşındayım. 24 yılda bin 500'den fazla maç yaptım.

Tenis bana daha önce hayal ettiğimden çok daha cömert davrandı. Şimdi profesyonel kariyerimin sonlanması gerektiğinin farkındayım. ALondra'daki ATP turnuvası Laver Cup benim son turnuvam olacak. Gelecekte yine tenis oynayacağım ancak bu kesinlikle Grand Slam'ler veya turnuvalar olmayacak.''