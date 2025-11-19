Roger Federer'e büyük onur

İsviçreli tenisçi Roger Federer, 25 Eylül 2022 tarihinde profesyonel spor kariyerini sonlandırmıştı.

44 yaşındaki eski raket, profesyonel kariyeri sırasında 20 Grand Slam ve 103 tane de ATP şampiyonluğu kazanmıştı.

Kimileri tarafından tenis tarihinin en büyük sporcusu olarak görülen Federer, tenisseverler tarafından "Uluslararası Onur Listesi"ne üye olarak seçildi.

İsviçreli eski sporcu, bunun üzerine listeyi düzenleyen "ITHF"nin yani Uluslararası Tenis Onur Listesi'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Federer, "Onur Listesi'ne seçilmek benim için muazzam. İsmim inanılmaz oyuncularla birlikte anılacak. Kariyerim boyunca benden önce gelen tenisçilerin davranışlarını örnek almaya çalıştım. Önümüzdeki ağustos ayında tüm tenis dünyasıyla birlikte bu özel anı kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.