Roland Garros finali ne zaman, saat kaçta?
Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz, Pazar günü Roland Garros finalinde dev bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Bu, ikilinin dikkat çekici Lexus ATP Head2Head rekabetinde ilk kez bir şampiyonluk maçına sahne olacak.
Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında 3 kez grand slam şampiyonu İtalyan tenisçi Sinner ile 24 grand slam zaferine sahip Sırp raket Djokovic karşılaştı.
Sinner, 3 saat 16 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 7-5, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Fransa Açık finaline çıktı ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.
ROLAND GARROS FİNALİ NE ZAMAN?
Sinner-Alcaraz finali, 8 Haziran Pazar günü Paris’te yerel saatle 15.00’ten önce başlamayacak. Coupe des Mousquetaires için oynanacak final maçı Court Philippe-Chatrier kortunda yapılacak. Bu maç Eurosport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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