Roland Sallai kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Roland Sallai hangi mevkide oynuyor?

Roland Sallai, 22 Mayıs 1997 yılında Macaristan'da Budapeşte şehrinde doğmuştur. Kanat hattında görev oynamaktadır.



Kariyerine Macaristan'da Puskás Akadémia takımında başlayan Sallai, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 2017 yılında Güney Kıbrıs'ta APOEL takımına transfer olmuştur.



APOEL'deki başarılı sezonunun ardından, 2018 yılında Almanya'nın Bundesliga takımlarından SC Freiburg'a transfer olmuştur. SC Freiburg formasıyla Bundesliga'da başarılı performans sergilemiştir.



Roland Sallai, Macaristan milli takımında da forma giymektedir. Milli takımla birlikte UEFA Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda yer almıştır.