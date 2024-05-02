Roma-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Roma (İtalya) ile de Bayer Leverkusen (Almanya) karşı karşıya gelecek. Almanya'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, bu maçtan alacağı skorla evine avantajlı dönmek istiyor. İşte, Roma-Bayer Leverkusen maçı hakkında bilgiler...



ROMA-LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?



Roma-Bayer Leverkusen maçına geri sayım başladı.



Avrupa Ligi yarı final mücadelesi iki maç üzerinden oynanacak. İlk maç İtalya’da 2 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 22:00’da başlayacak.



Karşılaşma TV8,5 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.



TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?



Roma, Avrupa Ligi’nde bu sezon G Grubu’nda mücadele etti. Slavia Prag, Servette, Sheriff gibi takımların bulunduğu grubu 13 puanla 2. sırada tamamlayan İtalyan ekibi son 16 turunda Brighton’u çeyrek finalde ise Milan’ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



Alman ekibi Leverkusen ise H Grubu’nu topladığı 18 puanla lider tamamladı. Leverkusen son 16 turunda Karabağ’ı ve ardından çeyrek finalde West Ham United’ı mağlup ederek yarı finale uzandı.

