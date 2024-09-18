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Roma, De Rossi'nin ardından Ivan Juric'i göreve getirdi

Roma, ligde alınan kötü sonuçların ardından görevden alınan Daniele De Rossi'nin yerine Ivan Juric'in getirildiğini açıkladı.

Roma, De Rossi'nin ardından Ivan Juric'i göreve getirdi

Roma, Serie A'da alınan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından Daniele De Rossi'nin görevden alındığını açıklamıştı.

Ligde 3 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, De Rossi'nin görevden alınmasının ardından takımın başına Ivan Juric'in getirildiğini açıkladı. 

İtalyan temsilcisi Juric ile Haziran 2025'e kadar 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca ikinci bir sezon için kontratta opsiyon bulunduğu kaydedildi. 

49 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı son olarak Torino'da 3 yıl boyunca görev yapmıştı. 

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