Roma devreye girmişti: Vincenzo Montella kararını verdi

İtalyan ekibi Roma, Ivan Juric'in görevine son vermesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına başladığını duyurmuştu.

Sarı-kırmızılıların A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 6 aylık maaşını (1 milyon 750 bin euro) ödemeye hazır olduğu iddia ediliyordu.

Bu rakamın verilmesi durumunda ise İtalyan çalıştırıcı serbest duruma düşecek ve olası bir anlaşma onun kararına kalacaktı.

Fanatik'in haberine göre, 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının Türkiye'de yaşamaktan çok memnun olduğunu ve A Milli Takım'Daki görevini bırakmayı düşünmediği kaydedildi.

Montella'nın efsanesi olduğu Roma ile nezaketen bir görüşme yapacağı ve kendilerine yalnızca teşekkür edeceği belirtildi.

Öte yandan İtalyan çalıştırıcının 2026'daki Dünya Kupası'na Ay-Yıldızlıların başında gitmeye odaklandığı vurgulandı.