Roma - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Roma, İnter’i konuk ediyor. Roma ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Roma yıldız isimleriyle İnter karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. İnter ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Roma - İnter mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Roma - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
ROMA - İNTER MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Roma - İnter kozlarını paylaşıyor Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.