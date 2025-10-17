Roma - İnter  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Roma yıldız isimleriyle İnter karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. İnter ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Roma - İnter mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Roma - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



ROMA - İNTER MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Roma - İnter kozlarını paylaşıyor Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



