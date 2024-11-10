Roma, Ivan Juric ile yollarını ayırdı: Mancini iddiası

Roma, Serie A'nın 12. haftasında evinde Bologna'ya 3-2 mağlup oldu.

Çıktığı son 3 resmi maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılılar, kötü gidişatın ardından teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırdı.

Roma'dan yapılan açıklamada, "Ivan Juric'e geçtiğimiz haftalardaki yoğun çalışmaları için teşekkür etmek isteriz. Zor bir ortamın üstesinden son derece profesyonelce geldi ve bunun için kendisine minnettarız. Kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktör arayışları çoktan başladı ve önümüzdeki günlerde bir duyuru yapılmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Roma, Ivan Juric yönetiminde 12 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

MANCINI İDDİALARI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma'nın teknik direktörlük görevi için Roberto Mancini ile görüştüğü öne sürüldü.

İtalyan çalıştırıcı daha önce Serie A'da Inter ve Lazio'da görev almıştı.