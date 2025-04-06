Roma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Juventus maçına geri sayım başladı. Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, deplasmanda oynayacağı maçta Roma karşısında galip gelmek için sahada olacak. 55 puanla 5. sırada yer alan Juventus, ligi ilk 4 içinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. İşte, Roma-Juventus maçı hakkında bilgiler...



ROMA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT VE HANGİ KANALDA?



Seri A'nın 31. haftasında Roma ve Juventus karşı karşıya gelecek.



Roma-Juventus maçı, 6 Nisan 2025 Pazar akşamı TSİ 21.45'te başlayacak.

Mücadelede Andrea Colombo düdük çalacak.



Roma-Juventus maçı, EXXEN ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



MAÇIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ



Roma: Svilar, N'Dicka, Hummels, Mancini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Kone, Soule, Saelemaekers, Dovbyk



Juventus: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Weah, Cambiaso, Locatelli, Kenan Yıldız, Gonzalez, McKennie, Thuram, Kolo Muani