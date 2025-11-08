Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )
08.11.2025 16:16
NTV - Haber Merkezi
İtalya Serie A’da heyecan Roma - Udinese maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Roma - Udinese karşı karşıya geliyor. Udinese zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
ROMA - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Roma - Udinese kozlarını paylaşıyor. Cenova'da, Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 20.00’da başlayacak ve tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.