Roma'da Gian Piero Gasperini dönemi

Roma Kulübü, İtalyan çalıştırıcı Gasperini ile 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



Daha önce Crotone, Genoa, Inter ve Palermo'da çalışan 67 yaşındaki Gasperini, son olarak Atalanta'da görev yaptı.



Atalanta'yı 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Gasperini, 2019 ve 2020'de Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi.



Ranieri yönetimindeki Roma, Serie A'da geride kalan sezonu 69 puanla 5. sırada tamamladı.