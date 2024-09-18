Roma'da kötü gidişatın faturası De Rossi'ye kesildi

Serie A ekibi Roma, ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Daniele De Rossi ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon İtalya'da çıktığı 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet yaşamıştı.

4. hafta itibarıyla 3 puanla 16. sırada bulunan Roma, futbolcu olarak kulüpte 20 yılını geçiren De Rossi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İtalyan temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu karar, sezonun henüz ilk aşamalarında olduğumuz bir dönemde bir an önce istenilen yola geri dönmek için takımın menfaatleri doğrultusunda alınmıştır. Roma'da her zaman evinde olacak Daniele De Rossi'ye son aylarda tutku ve özveriyle yaptığı çalışmalar için yürekten teşekkür ederiz."

De Rossi geçtiğimiz Pazar günü Genoa ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 90+5. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek tribüne gönderilmişti.