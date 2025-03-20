Roma'da Dybala sezonu kapatabilir

İtalya ekibi Roma, Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı.



Roma Kulübü, Dybala'nın sol semitendinosus kasındaki sakatlık sebebiyle gelecek günlerde operasyon geçireceğini duyurdu.



Yıldız futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalması ve sezonu kapatması bekleniyor.



Cagliari ile 16 Mart'ta oynanan lig maçının 64. dakikasında oyuna giren Dybala, 75. dakikada sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Bu sezon Roma'da 36 maça çıkan Dybala, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.