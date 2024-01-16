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Roma'da Mourinho dönemi sona erdi

AS Roma, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Roma'da Mourinho dönemi sona erdi

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İtalyan ekibi Roma, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Roma ligde son olarak Milan'a 3-1 yenilmişti. 

Roma'da 138 maça çıkan Portekizli çalıştırıcı 1.70'lik başarı ortalaması elde etmişti. 

60 yaşındaki teknik direktörün İngiliz ekibi Newcastle United'a imza atacağı iddia ediliyordu. 

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