Roma'da Mourinho dönemi sona erdi

İtalyan ekibi Roma, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Roma ligde son olarak Milan'a 3-1 yenilmişti.
Roma'da 138 maça çıkan Portekizli çalıştırıcı 1.70'lik başarı ortalaması elde etmişti.
60 yaşındaki teknik direktörün İngiliz ekibi Newcastle United'a imza atacağı iddia ediliyordu.
L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.— AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024
Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.
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