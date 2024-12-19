Roma'dan Dybala önlemi: Galatasaray'a giderse alternatifi hazır

Roma, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Paulo Dybala'nın Galatasaray'a transfer olma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.



Corriere dello Sport'un haberine göre, Bernardeschi'nin Roma'ya Paulo Dybala'ya alternatif olarak önerildiği iddia edildi.



Dybala'nın Ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor ve bunun sonucunda Bernardeschi'nin alternatif olarak başkent ekibine katılacağı öne sürüldü.



Ayrıca MLS ekibi Toronto FC'de forma giyen Federico Bernardescih'nin İtalya'ya dönmeye ve Roma'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.