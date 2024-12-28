Roma'dan Galatasaray'ın gündemindeki Dybala için açıklama

Basın toplantısında Dybala hakkındaki transfer sorusunu yanıtlayan Ranieri,,"Onun kalmasını istiyorum" dedi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli, Sarı Kırmızılılarda son 4 maça ilk 11'de çıktı. Dybala bu sezon 7 maç daha oynarsa, sözleşmesindeki 1 yıl uzatma opsiyonu devreye girecek. 31 yaşındaki yıldızla görüştüklerini doğrulayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Dybala'nın büyüklüğü tartışılmaz. Herkes onun gibi bir oyuncuyu ister." demişti.

25 MİLYON EURO TALEBİ



Arjantinli yıldızın menajeri, Galatasaray ile yapılan ilk görüşmede 2,5 sezon için yaklaşık 25 milyon euro talep etti.