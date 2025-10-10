Romanya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Romanya - Avusturya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Avusturya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Romanya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



ROMANYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Romanya - Avusturya karşı karşıya geliyor. Bucharest'da, Arena Nationala Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Ekim Pazar günü saat 21.45’de başlayacak ve S Sports üzerinden canlı yayınlanacak.

