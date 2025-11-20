Romanya eşleşmesini yorumladılar: "Tribünde baba Hagi, sahada oğul Hagi olacak"
20.11.2025 16:35
Son Güncelleme: 20.11.2025 16:44
NTV - Haber Merkezi
Türkiye, Dünya Kupası yolunda play-off ilk maçında Romanya ile eşleşti. Spor camiası kurayı değerlendirdi, rakibi analiz etti. İşte öne çıkan yorumlar...
A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.
Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Yarı final karşılaşmaları, 26 Mart 2026'da tek maç üzerinden oynanacak. Peki spor camiası kuraya ne dedi?
NTV Muhabiri Gürkan AK:
"İstediğimiz bir kura oldu diyebiliriz. İsveç'in gelmesini ülkemiz istemiyordu. Romanya biraz daha kabul edebileceğimiz bir rakip. Bu bir yarı final, kolay bir mücadele olmayacaktır. Bildiğimiz isimlerin olması bir avantaj. Lucescu yıllardır ülkemizde çalıştı, onun takımıyla oynayacağız. Oyuncu kalitesi anlamında bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var, yıldız kapasitesi olarak biz daha yüksek bir ekibiz.
Finalde Slovakya kolay bir maç olmaz. Yıldız oyuncu görmesek bile oturmuş bir sistemi var, buraları iyi bilen oyunculara sahipler. Elemelerde her zaman zorlu olmuştur. Skinnar gibi Fenerbahçe'den tanıdığımız bir isim var. Romanya'ya karşı zor bir rakip olacaktır. Kosova'yı da yabana atmamak lazım. Vedat Muriç gibi tanıtık bir isimleri var. Kim gelirse gelsin zorlu geçecektir."
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
Mustafa Denizli:
Milli Takım, ilk play-off maçında, rakiplerimizden kim gelirse gelsin, hepsine üstünlük sağlayabilecek durumdaydı. Çok büyük bir ihtimalle Romanya'yı ve ardından gelecek takımı da yeneriz.
Ersin Düzen:
"Hem Romanya'dan, hem de Slovakya ve Kosova'dan da daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Romanya istediğim bir kuraydı."
Nihat Kahveci:
“Lucescu bizi çok iyi tanıyor. Oyuncuları biliyor, karakterlerimizi de bilen bir teknik direktör. Ama ne olursa olsun biz favoriyiz. Tribünde baba Hagi sahada oğul Hagi'yi göreceğiz.”
Romanya Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'da kariyerine devam ediyor.
HOCALARI TANIDIK
Romanya Milli Takımı'nın başında Türkiye'nin çok tanıdığı bir isim var.
Mircea Lucescu, Romanya'yı çalıştırıyor. 80 yaşındaki Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmıştı.
ROMANYA'DA SÜPER LİG'DEN FUTBOLCULAR
Eyüpspor
Denis Draguș
Santrafor
Çaykur Rizespor
Valentin Mihăilă
Sol Kanat
Gaziantep FK
Deian Sorescu
Sağ Kanat
Alanyaspor
Ianis Hagi
On Numara
EŞLEŞMELER
A Yolu:
Yarı finaller: İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek
Final: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda
B Yolu:
Yarı finaller: Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk
Final: Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk
C Yolu:
Yarı finaller: Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova
Final: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya
D Yolu:
Yarı finaller: Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti
Final: Çekya-İrlanda Cumhuriyeti / Danimarka-Kuzey Makedonya