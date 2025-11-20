Romanya eşleşmesini yorumladılar: "Tribünde baba Hagi, sahada oğul Hagi olacak"

A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.



Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Yarı final karşılaşmaları, 26 Mart 2026'da tek maç üzerinden oynanacak. Peki spor camiası kuraya ne dedi?



NTV Muhabiri Gürkan AK:



"İstediğimiz bir kura oldu diyebiliriz. İsveç'in gelmesini ülkemiz istemiyordu. Romanya biraz daha kabul edebileceğimiz bir rakip. Bu bir yarı final, kolay bir mücadele olmayacaktır. Bildiğimiz isimlerin olması bir avantaj. Lucescu yıllardır ülkemizde çalıştı, onun takımıyla oynayacağız. Oyuncu kalitesi anlamında bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var, yıldız kapasitesi olarak biz daha yüksek bir ekibiz.

Finalde Slovakya kolay bir maç olmaz. Yıldız oyuncu görmesek bile oturmuş bir sistemi var, buraları iyi bilen oyunculara sahipler. Elemelerde her zaman zorlu olmuştur. Skinnar gibi Fenerbahçe'den tanıdığımız bir isim var. Romanya'ya karşı zor bir rakip olacaktır. Kosova'yı da yabana atmamak lazım. Vedat Muriç gibi tanıtık bir isimleri var. Kim gelirse gelsin zorlu geçecektir."