Romanya Sağlık Bakanı açıkladı, Mircea Lucescu'nun durumu kritik

“TAHMİNDE BULUNMAK ZOR”

Lucescu'nun rahatsızlığının seyrine ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Bakan, "Tıbbi teşhis hakkında yorum yapmak veya tahminde bulunmak benim için zor," diyerek teknik direktörün yoğun bakımda tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

DURUMU PAZAR GECESİ KÖTÜLEŞTİ

Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nin resmi açıklamasına göre ise Mircea Lucescu'nun durumu pazar gecesi kötüleşti.

Hastane yetkilileri, hastanın cumartesi akşamından beri tekrarlayan kalp ritim bozukluğu atakları geçirdiğini ve bu ataklara ilk müdahalenin kardiyoloji bölümünün acil ekibi tarafından yapıldığını açıkladı.

Ancak pazar gecesi, kalp ritim bozuklukları şiddetlendiği ve tedaviye yanıt vermez hale geldiği; bu da acil olarak yoğun bakım ünitesine nakledilmeyi gerektirdiği açıklandı.