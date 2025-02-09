Romanya-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlı takım, Romanya ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı 101-54 kazandı. İşte, Romanya-Türkiye basketbol milli maçı hakkında bilgiler...



Kadın Milli Basketbol Takımımız, son maçında Romanya'ya konuk olacak.



Bu akşam Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.



Müsabaka, TRT SPOR Yıldız naklen yayınlanacak.



446. RESMİ MAÇ



A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yarın Romanya ile yapacağı karşılaşmayla tarihindeki 446. resmi maça çıkacak.



Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, geride kalan 445 resmi müsabakada 262 galibiyet, 183 yenilgi yaşadı.



A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 12 Eylül 1964'te oynadı.



Emel Sayın, Emen Engün, Ferhan Atlı, Alev Adıson, Meryem Yenigün, Sahire Kolcu, Meral Ülkümen ve Ayşe Ülkümen'den oluşan ay-yıldızlı ekip, Münih'te Batı Almanya ile karşılaştı.



Milli takım ilk maçında Batı Almanya'ya 48-43 kaybetti.



MİLLİ TAKIM HEDEFE ULAŞTI



A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde 18-29 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını erkenden elde etti.



Grupta oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlı takım, dördüncü maçında grup liderliğini garantiledi.



Son maçında Romanya ile karşılaşacak milli takım, 11. defa yer alacağı Avrupa Şampiyonası'na kayıpsız gitmeye çalışacak.

