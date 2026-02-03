Romanya'da Lucescu krizi, Türkiye maçına çıkamayabilir

03.02.2026 15:58

Mircea Lucescu

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu hayati tehlikesi bulunuyor.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi Romanya'da Mircea Lucescu krizi yaşanıyor.
 

1 haftadır tedavi gören Lucescu'nun doktorları, sağlık durumunun kritik olduğunu ve teknik direktörlüğe devam etmesine şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı. 

TÜRKİYE MAÇINA YENİ TEKNİK DİREKTÖR


Rumen basını, federasyonun 26 Mart'taki Türkiye maçı için yeni bir teknik direktör arayışına başladığını iddia etti. 

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Lucescu, kalp rahatsızlığı teşhisiyle tedavi görüyor.  

Lucescu Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapmıştı

TÜRKİYE-ROMANYA EŞLEŞMESİ

 

A Milli Takım'ın ilk turdaki rakibi Romanya. Türkiye ilk turu evinde ikinci tura kalırsa deplasmanda oynayacak.

 

Türkiye, Dünya Kupası yolunda ilk turu geçerse finalde Slovakya-Kosova galibiyle oynayacak.

Türkiye-Romanya maçı 26 Mart'ta oynanacak.