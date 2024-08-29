Yıldız futbolcu Romelu Lukaku Napoli'de

Napoli, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı.

Napoli, bu transfer için 30 milyon euro bonservis ödedi.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan yıldız futbolcunun Süper Lig'e eski hocasının yanına geleceği de iddia edilmişti.

31 yaşındaki futbolcu Chelsea'de 15 gollük katkı yapmıştı.