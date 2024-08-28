Romulo, performansıyla göz dolduruyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 3 hafta itibariyle 3 beraberlik alarak yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor.

Henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.

İzmir ekibinde bu golleri Romulo, Koray Günter ve Heliton kaydetti.

Bu isimler arasında tek forvet oyuncusu olan Romulo, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense’den kiralık olarak takıma katılan Brezilyalı oyuncu, 1. Lig’e hızlı bir şekilde adapte oldu ve 13 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı verdi.

İzmir ekibinin Süper Lig’e yükselmesinde büyük bir pay sahibi olan 22 yaşındaki oyuncu, gollerini Süper Lig’de de atmaya başladı.

Fenerbahçe maçında ilk golünü kaydeden Romulo, sahada gösterdiği mücadeleyle ilk 3 maçta da 90 dakika süre alarak teknik direktör Stanimir Stoilov’un en fazla güvendiği oyuncular arasında yer alıyor.

Göztepe formasıyla 1. Lig ve Süper Lig olmak üzere 16 maça çıkan Romulo Cardoso, bu süreçte 6 gol, 3 asistlik katkı vererek 9 gole doğrudan katkı vermiş oldu.