Ronald Koeman: Türkiye bu akşam çok iyi futbol oynadı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda, A Milli Futbol Takımı’nı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman ile futbolculardan Stefan de Vrij açıklamalarda bulundu.

Yarı finale çıktıkları için gururlu olduklarını ifade eden Ronald Koeman, “Bütün ülke için özel bir his diye düşünüyorum. Biz küçük bir ülkeyiz ve yarı finale kaldık. İngiltere ile oynayacağız. Gerçekten gurur duyacağız. Bu akşam birazcık zorlandık ama bizim için basit bir başarı olmadı. Türk Milli Takımı bugün ellerinden geleni yaptı. Biz de büyük bir yürekle maçı oynadık. 1-0 geriye düştükten sonra ikinci yarı iyi oynadık. Zorlandık ama netice itibarıyla büyük bir başarı. Yarı final oynayacağız. 20’nci dakikadan sonra az alan bulduk. Boşlukları aramaya devam ettik. Top kayıpları da yaşadık. Rakip takım oyunu domine etti. Boşlukları açmaya çalıştık. Karşı takım büyük bir isteklilik sergiledi. Son derece yüksek kalitede futbol oynadı” diye konuştu.



“FİNALDE İSPANYA’YI İSTERİM”



Çarşamba akşamı iki büyük ülke arasında büyük bir mücadele olacağını söyleyen Koeman, "Önce yarı final maçını kazanmak için mücadele edeceğiz. Çarşamba akşamı iki büyük ülke arasında büyük bir mücadele olacak. Tarih olarak iki ülke birbiriyle mücadele etti. Finalde İspanya’yı isterim. Çünkü Fransa ile aynı guruptayız. Öncelikle yarı finale hazırlanmalıyız” şeklinde konuştu.



“TÜRKİYE FORMASINI SEÇTİ, KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM”



A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu hakkında da açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, “Çok iyi oynayan bir oyuncu. Bu karar oyuncunun verdiği bir karar. Türkiye formasını seçti, kendisine başarılar diliyorum. Bu akşam müthiş bir maç oynadı" ifadelerini kullandı.



“TÜRKİYE’YE SAYGISIZLIK ETMEMEK GEREKİYOR, BU AKŞAM ÇOK İYİ FUTBOL OYNADILAR”



Türkiye’nin çok iyi oynadığına değinen Ronald Koeman, sözlerini ise şöyle tamamladı:



“Büyük bir turnuvada büyük futbol ülkesi olduğunuzda kazanacağını düşünüyorsunuz. Karşısındaki rakip küçük bir ülke bile olsa çok ciddi mücadele etmeniz gerekiyor. Tabii Türkiye’ye saygısızlık etmemek gerekiyor, bu akşam çok iyi futbol oynadılar.”



STEFAN DE VRIJ: BENİ BU AKŞAM MUTLU EDEN ÇOK ŞEY OLDU



Hollandalı futbolcu Stefan de Vrij ise, “Harika bir his. Önemli bir goldü. İkinci yarıda biz maçı kazanacağımıza inanmaya devam ettik, sabrettik. Bunun sonucunu aldık. Beni bu akşam mutlu eden çok şey oldu. Kısa bir korner kullandık. O noktada beni tutan bir oyuncu yoktu. Topun nereye gittiğini takip ettim. Memphis, bana doğru çok iyi orta açtı. Ben de güzel bir kafa vuruşuyla golü attım. Maç içerisinde önemli bir andı. Sonrasında da maça devam ettik. Hızlıca durumu 2-1'e getirebildik. Kazanacağımıza inanmaya devam ettik. Sabırlı oynadık. Son maçta da benzer tablolar görmüştük. Topu takip etmeye devam ettik, alan açmaya çalıştık. Rakip takım disiplinli oynadı ama alan açtılar ve pozisyon vermeye başladılar” şeklinde konuştu.



“TÜRKİYE'NİN TAKIM OLARAK NE NOKTALARDA GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİLİYORDUK”



A Milli Futbol Takımı’nın güçlü yanlarını bildiklerini söyleyen 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı, “Türkiye'nin takım olarak ne noktalarda güçlü olduğunu biliyorduk. Savunmayı çok iyi yaptıklarını biliyorduk. Bir önceki maçta 5'li savunma hatlarıyla oynadıkları gördük. Alan bırakmayacaklarını biliyorduk. Bence maça çok iyi başladık. Boş oyuncuları bulabildik. Sonrasında çok fazla top kaybetmeye başladık. Bu da rakibin istediği şey. İleride çok hızlı ve teknik oyuncuları var. Hak ettikleri golü buldular. Biz kendimize güvenmeye, inanmaya ve sabırlı olmaya devam ettik ve sonucu aldık" yorumlarında bulundu.



“İNGİLTERE ÇOK İYİ BİR TAKIM”



İngiltere ile yarı finalde oynayacakları maç hakkında da yorumlarda bulunan Stefan de Vrij, “İngiltere çok iyi bir takım. Çok kaliteli bir takım ama biz de öyleyiz. Hollanda - İngiltere güzel bir karşılaşma. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde olduğu için de çok güzel bir maç olacak” diyerek sözlerini noktaladı.