Ronaldinho şov devam edecek. 46 yaşındaki yıldıza yeşil ışık yakıldı

Brezilya'nın unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho 'nun 11 yıl sonra 45 dakikalığına da olsa futbola geri dönmesinin yankıları sürüyor.

Hissedarı olduğu İtalya Serie C (3. Lig) takımlarından Ravenna FC'nin Forli'yi 2-0 yendiği maçta ilk 45 dakika forma giyen Ronaldinho SkyItalia'ya konuştu.

"Çok iyiyim, kendimi çok mutlu hissediyorum. Zaman çok hızlı geçti; futbol benim için her zaman böyle olmuştur ve her şey yolunda gitti." diyen Ronaldinho, oyundan çıkmak istemediğine dair yoruma da "Evet, bu doğru" diye karşılık verdi.

46 yaşındaki Ronaldinho'nun sadece ilk 15 dakika sahada kalmasının planlandığı da böylece ortaya çıktı.

"Yeniden oynayacak mısın?" sorusuna da "Henüz bilmiyorum. Artık başkana bağlı; eğer beni çağırırsa geri dönerim. Oynamaktan her zaman keyif alıyorum. Ona da söyledim; bana ihtiyacı olan kim olursa olsun bana güvenebilir, ben buradayım." şeklinde cevap veren Ronaldinho tekrar oynamanın kendisini çok mutlu ettiğini de vurgulayarak, "Oynama zevkini yeniden bulmak, soyunma odası anlarını tekrar yaşamak. Her şey harika; futbol hayatımda yaşadığım en güzel şey." ifadesini kullandı.