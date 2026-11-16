Ronaldinho şov devam edecek. 46 yaşındaki yıldıza yeşil ışık yakıldı
16.11.2026 20:46
Son Güncelleme: 16.11.2026 21:21
Ronaldinho, gençlik yıllarında kendisini izleyen futbolcularla sahada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
İtalya 3. Ligi'nde hissedarı olduğu Ravenna FC forması ile resmi maça çıkan 46 yaşındaki Ronaldinho "devam" etmek istediğini söylerken, Başkan Yardımcısı Braida da ona yeşil ışık yaktı.
Brezilya'nın unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho'nun 11 yıl sonra 45 dakikalığına da olsa futbola geri dönmesinin yankıları sürüyor.
Hissedarı olduğu İtalya Serie C (3. Lig) takımlarından Ravenna FC'nin Forli'yi 2-0 yendiği maçta ilk 45 dakika forma giyen Ronaldinho SkyItalia'ya konuştu.
"Çok iyiyim, kendimi çok mutlu hissediyorum. Zaman çok hızlı geçti; futbol benim için her zaman böyle olmuştur ve her şey yolunda gitti." diyen Ronaldinho, oyundan çıkmak istemediğine dair yoruma da "Evet, bu doğru" diye karşılık verdi.
46 yaşındaki Ronaldinho'nun sadece ilk 15 dakika sahada kalmasının planlandığı da böylece ortaya çıktı.
"Yeniden oynayacak mısın?" sorusuna da "Henüz bilmiyorum. Artık başkana bağlı; eğer beni çağırırsa geri dönerim. Oynamaktan her zaman keyif alıyorum. Ona da söyledim; bana ihtiyacı olan kim olursa olsun bana güvenebilir, ben buradayım." şeklinde cevap veren Ronaldinho tekrar oynamanın kendisini çok mutlu ettiğini de vurgulayarak, "Oynama zevkini yeniden bulmak, soyunma odası anlarını tekrar yaşamak. Her şey harika; futbol hayatımda yaşadığım en güzel şey." ifadesini kullandı.
Ronaldinho 15 dakika oynaması planlanan maçın ilk yarısını tamamladı ve ilerleyen yaşına rağmen kalitesini koruduğunu gösterdi.
Ronaldinho, günümüz futbolu ile kendi prime dönemini karşılaştırması istenince de şunları söyledi: "Çok güçlü birçok futbolcu var ama aynı şekilde oynamıyorlar. Bazen işler yolunda gitmiyor, ne yazık ki futbol hem biz Brezilyalılar hem de siz İtalyanlar için böyle. Şimdi İtalya ve Brezilya'nın yeniden Dünya Kupası'nı kazanmasını ve güzel futbol oynamasını umuyoruz."
Ronaldinho'nun son sözleri ise şöyle oldu: "Beni izleyerek büyüyen bu kadar çok genç futbolcuyu görmek ve bugün onlarla birlikte sahaya çıkmak harikaydı."
"YENİDEN OYNAMASINDAN MUTLULUK DUYARIZ"
Ravenna FC, Serie C'deki bir sonraki maçını 22 Kasım 2026 Pazar günü deplasmanda Livorno ile oynayacak. Ronaldinho'nun bu maçın kadrosunda yer alıp almayacağı henüz resmi olarak duyurulmadı.
Ancak Ravenna FC Teknik Direktörü Andrea Mandorlini ve Başkan Yardımcısı Ariedo Braida, Planet Football'un aktardığına göre Ronaldinho'yu yeniden sahada görmekten mutluluk duyacaklarını açıkladı. Mandorlini, oyuncunun istemesi halinde tekrar forma giymesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını ifade etti.
Forli maçının olduğu gün kulübün resmi satış mağazası doldub taştı ve Ronaldinho ürünleri adeta yağmalandı.
FORMASI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI. RAVENNA'NIN KASASI DOLDU TAŞTI
Brezilyalı yıldızın Forlì karşısında 11 yıl sonra ilk kez giydiği maç forması, Globo Esporte'nin aktardığına göre 2 bin 725 euro başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı.
Bunun dışında Ronaldinho'nun yarattığı rüzgarı Ravennan FC yönetimi de çok iyi kullandı ve kasasını doldurdu; doldurmaya da devam edecek. Kulübün hissedarı olsa da Ronaldinho 500 bin Euro sabit ücret alırken ayrıca R10 markası ve isim haklarıyla da ürün satışlarından hatırı sayılır bir ücret alıyor.
Ancak bu rakamları Ravenna FC neredeyse son maçtan çıkardı. Ürün satışlarına ek olarak Forlì maçında 6.743 biletli seyirciyle yaklaşık 199 bin euro gişe hasılatı elde edilerek kulüp tarihinin gelir rekoru kırıldı. Yoğun ilgi sayesinde sezonluk kombine satışları 2.735 adede ulaşırken sponsorluk anlaşmaları da daha yüksek bedellerle yenilendi.
23 Haziran'daki tanıtımın ardından ilk 48 saat içinde 2.000 adet, yaz dönemi sonunda ise 3.000'in üzerinde özel tasarım "R10" forması satıldı. Fanpage.it analizine göre, 129 eurodan satılan bu formalardan 5.000 adet satılması brüt 645.000 euro, 10.000 adet satılması ise 1,29 milyon euro ciro potansiyeli yaratıyor.
Ronaldinho'nun forması 129 Euro'dan satılıypr. Sadece yaz dönemimde 5000 forma satışı potansiyelin büyüklüğünü gösteriyor.
Kulübün resmi mağazasında "Ronaldinho x Ravenna FC by Cipriani" adıyla satışa sunulan koleksiyonda 129 euroluk formanın yanı sıra 49 euroya şort ve 35 euroya şapka bulunuyor. Ayrıca sanatçı Slawn tarafından özelleştirilen sınırlı sayıdaki R10 Nike spor ayakkabıları ile Panini iş birliğinde çıkarılan özel koleksiyon kartları da satışa sunuldu.
Ravenna FC, Ronaldinho ürünlerinden elde ettiği toplam net kazancı resmi olarak açıklamadı. Ancak İtalyan basınında yer alan raporlar, kulübün forma satışları, özel koleksiyon ürünleri ve maç günü gelirleriyle Serie C standartlarının çok üzerinde bir finansal kazanç sağlandığına işaret ediyor.