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Ronaldo 2 yıl daha Al Nassr'da

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ronaldo 2 yıl daha Al Nassr'da

Al Nassr tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Al Nassr'ın sosyal medya hesabından "Hikaye kaldığı yerden devam ediyor" notuyla paylaştığı videoda Ronaldo, "Sonuna kadar Al Nassr" ifadesini kullandı.

Portekizli futbolcu, sosyal medya paylaşımında da "Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı rüya. Birlikte tarih yazalım." açıklamasını yaptı.

, Al Nassr formasıyla geçen sezon forma giydiği 41 resmi maçta 35 gol attı.

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