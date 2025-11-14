Ronaldo: 226 maçta ilk kırmızı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 9'uncu hafta D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

D Grubu'nda Fransa, Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yenerek liderliği garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı. Rakip fileleri iki kez havalandıran Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.

PORTEKİZ 2-0 KAYBETTİ

F Grubu'nda ise İrlanda Cumhuriyeti, Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu, 226'ncı kez forma giydiği milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

I Grubu'nda da Norveç, Estonya'yı Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ikişer golüyle 4-1 mağlup etti. Son maçlar öncesi en yakın rakibi İtalya'nın 3 puan önünde liderlikte bulunan Norveç, 17 gol averaj farkıyla Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı.

İngiltere'nin önceden Dünya Kupası bileti aldığı K Grubu'nda ise Arnavutluk, ikinci sırayı garantileyerek play-off'lara kaldı.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

- Azerbaycan-İzlanda: 0-2

- Fransa-Ukrayna: 4-0

F Grubu

- Ermenistan-Macaristan: 0-1

- İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 2-0

I Grubu

- Norveç-Estonya: 4-1

- Moldova-İtalya: 0-2

K Grubu

- Andorra-Arnavutluk: 0-1

- İngiltere-Sırbistan: 2-0