Ronaldo 980 oldu. Hedefe 20 gol kaldı

Portekiz Milli Takım kampından erken ayrılmasından bu yana çıktığı ilk maçta Cristiano Ronaldo meşhur gol sevincini sergileme şansı buldu.

Suudi Profesyonel Ligi'nin lideri Al Qadsiah karşısında 3-0'lık görkemli bir galibiyet alan Al Nassr 'da ilk golü atan isim oldu Ronaldo ve böylece toplam gol sayısını 980'e yükseltti.

Ligde normal sezonda 8 maç geride kalırken 26 karşılaşma daha bekliyor Ronaldo'yu. Uluslararası turnuvalar ve kupa da buna eklenince Ronaldo için 1000 gol hedefi artık hiç de uzak değil.

Karşılaşmada diğer goller ise Samu Costa ve Kingsley Coman'dan geldi.