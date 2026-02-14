Ronaldo büyük hedefe bir adım daha yaklaştı
14.02.2026 21:47
Tarihi gol başarısına imza atmak isteyen Ronaldo, 962. golünü kaydetti.
Kariyerinde kırılması güç bir rekora imza atmak isteyen Cristiano Ronaldo, hedefine bir adım daha yaklaştı.
Ronaldo, sahalara döner dönmez 962. golünü attı.
ADIM ADIM 1000'E
Kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, bu hedefe ulaşmayan futbolu bırakmak istemiyor.
Portekizli süper star, 38 gol daha atması halinde hayalini gerçekleştirecek.
DÖRT FARKLI KULÜPTE REKOR
Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.
Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını göstermişti.