Ronaldo daha önce yapılmamışa iki adım daha yaklaştı, tribünler tezahüratla inledi

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, kariyerine iki gol daha ekledi.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Najma ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 5-2 kazandı.

Bu mücadelede Ronaldo biri penaltıdan olmak üzere iki gol katkısı yaptı. Bu sonuçla Ronaldo büyük hedefine iki adım daha yaklaştı.

KIRILMASI ZOR BİR REKORA İMZA ATACAK



Penaltı golü öncesi “Bismillah” dediği anlar kameralara yansıyan Ronaldo, gol sayısını 967 yaptı. Yıldız futbolcunun tarihe dev bir imza atmak için yalnızca 33 golü kaldı.

Kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, bu hedefe ulaşmayan futbolu bırakmak istemiyor.

Yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.

Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını göstermişti.



RONALDO'NUN PENALTI GOLÜ