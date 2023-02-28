Ronaldo kariyerinde ilki yaşadı: 16 yıl sonra yok!

FIFA 2022 The Best ödül töreni Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.



Yılın kaleci ödülünü Emiliano Martinez kazanırken yılın teknik direktörü ödülünü de Arjantin'i Dünya Kupası'nda zirveye taşıyan Lionel Scaloni seçildi.



FIFA Yılın 11'inde ise Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, Casemiro, Modric, De Bruyne, Messi, Haaland, Benzema ve Mbappe yer aldı.



Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ise yılın 11'ine seçilmedi.



Portekizli yıldız 2007'den beri düzenli olarak yılın 11'inde yer almıştı.