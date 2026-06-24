Ronaldo, konu Messi'ye gelince muhabiri susturdu. "Emekli olmamı istediler"

Kulüp ve milli takım düzeyinde bininci kariyer golüne yaklaşan Cristiano Ronaldo , ilk beş Dünya Kupası turnuvasında 23 maçta yalnızca 8 gol atabildi.

Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nın ilk karşılaşmasında da gol sevinci yaşayamamıştı.



Özbekistan karşısında iki gol atan Ronaldo’nun attığı golden sonra “Geri döndüm!” diye bağırması dikkat çekti.

“EMEKLİ OLMAMI SÖYLEDİLER”

Portekiz basınının sorularını yanıtlayan 41 yaşındaki yıldız. “Neden o şekilde sevindin?” sorusuna, “Sadece onlara hatırlatmak için” yanıtını verdi:

"Bana emekli olmamı söylediler ama hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle, bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız. Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum."

Bir önceki Demokratik Kongo maçının 0-0 bitmesini ise kendisi için zor ve karanlık bir hafta olarak değerlendirdi.

MESSİ SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Meksikalı muhabirin, Messi'nin son maçta attığı golleri hatırlatması üzerine Ronaldo, sorunun kalan kısmını dinlemedi. Başka bir basın mensubuna dönerek sıradaki soruya geçilmesini istedi.

- Muhabir: Soru sorabilir miyim?

- Ronaldo: Soruya bağlı. Beğenmezsem cevap vermem

Yıldız golcünün tavrı, özellikle sosyal medyada dikkati çekti.