Ronaldo kritik maçtan önce konuştu. "23 yıldır beni bitirmeye çalışıyorsunuz"

Portekiz milli takımının kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo , 2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında bu akşam oynanacak İspanya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu , yıllardır süren eleştirilerin kendisini etkilemediğini söyledi.

İlk 11'e dönük tartışmalar ve eleştirilerle nasıl başa çıktığına dair bir soruya da yanıt veren Ronaldo, "23 yıldır beni (eleştirmenler) bitirmeye çalışıyorsunuz ama bunun bir işe yaramadığını zaten çoktan fark ettiniz." ifadelerini kullandı.

Fox Sports yorumcusu ve eski Fransız milli futbolcu Thierry Henry, Portekiz'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı ilk maçtaki beraberliğin ardından Ronaldo'nun performansını sert bir dille eleştirmiş ve "Takımın gol atması gerekiyor, senin değil," diyerek tepki göstermişti.

Takım kaptanı Ronaldo, Portekiz halkının her zaman kendi yanında olduğunu belirterek "Geri kalan her şey çöptür ve hiçbir değeri yoktur." sözlerini ekledi.