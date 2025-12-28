"Ronaldo, Messi ile birlikte oynamak istiyor" haberi gündemi sarsmıştı! Meğer her şey şakadan ibaretmiş

Dünya futbol tarihinin en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin, kariyerlerinin son döneminde aynı takımda forma giyeceğine dair bir iddia gündeme gelmişti.

İspanya'dan Mundo Deportivo'nun haberinde Ronaldo'nun kariyerini noktalamadan önce Messi'yle birlikte oynamak istemesi nedeniyle Inter Miami ile temas kurduğu ifade edilmişti.

Haberin devamında Ronaldo'nun, menajerlerine Inter Miami ile sözleşme görüşmelerine başlaması için talimat verdiği ve Suudi Arabistan'da kazandığından çok daha düşük bir maaşa oynamaya razı olduğu kaydedildi.

Portekizli futbolcunun, Messi ile aynı takımda hiç oynamamış olmayı kabul etmediği ve bu deneyimi yaşamadan emekli olmak istemediği aktarıldı.