"Ronaldo, Messi ile birlikte oynamak istiyor" haberi gündemi sarsmıştı! Meğer her şey şakadan ibaretmiş
28.12.2025 14:11
NTV - Haber Merkezi
İspanyol medyasında Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi ile birlikte oynamak istediğine dair gündeme gelen haber sonrası gerçek ortaya çıktı.
Dünya futbol tarihinin en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin, kariyerlerinin son döneminde aynı takımda forma giyeceğine dair bir iddia gündeme gelmişti.
İspanya'dan Mundo Deportivo'nun haberinde Ronaldo'nun kariyerini noktalamadan önce Messi'yle birlikte oynamak istemesi nedeniyle Inter Miami ile temas kurduğu ifade edilmişti.
Haberin devamında Ronaldo'nun, menajerlerine Inter Miami ile sözleşme görüşmelerine başlaması için talimat verdiği ve Suudi Arabistan'da kazandığından çok daha düşük bir maaşa oynamaya razı olduğu kaydedildi.
Portekizli futbolcunun, Messi ile aynı takımda hiç oynamamış olmayı kabul etmediği ve bu deneyimi yaşamadan emekli olmak istemediği aktarıldı.
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin 2014 yılında aynı sahada yer aldığı bir maçtan görüntü.
“EGOSU SARSILDI”
Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da futbol oynamaktan bıktığı, ülkede deve yarışlarının futbol maçlarından daha çok ilgi görmesi nedeniyle yıldız futbolcunun egosunun sarsıldığı yazıldı.
“KARIN KASLARINI SERGİLEYECEK”
Ayrıca Cristiano Ronaldo'nun fiziğine dikkat ettiği ve Miami'nin vücut geliştirmenin merkezi olması nedeniyle transferin gerçekleşmesini istediği, South Beach'te karın kaslarını sergilemesiyle hayran kitlesini artıracağı da belirtildi.
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyiyor.
MEĞER HEPSİ ŞAKAYMIŞ
Ancak bu haberde yazılan her şeyin koca bir şakadan ibaret olduğunun anlaşılması çok uzun sürmedi.
1 Nisan Şaka Günü, İspanya'da 28 Aralık tarihine denk geliyor ve bu nedenle Ronaldo için yazılan ifadeler tamamen hayal ürününden oluşuyor.