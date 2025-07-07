Ronaldo - Messi rekabeti yeniden başlıyor: Dev plan ortaya çıktı

Futbolda oyuncu bazında gelmiş geçmiş en büyük rekabeti yaşatan Cristiano Ronaldo - Lionel Messi rekabeti yeniden alevleniyor.



Ronaldo'nun 2009 yazında Real Madrid'e imza atmasıyla birlikte ikili arasındaki çekişme aynı lige taşınmıştı.



Kariyerleri boyunca birçok rekorun altına imza atan efsaneler, bu kez Suudi Arabistan'da buluşabilir. MESSI'NİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Arjantinli yıldız Messi, 2023 yazında MLS ekibi Inter Miami'nin yolunu tutmuştu. Dünyaca ünlü futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi, aralık ayında sona erecek.

AL AHLI HAREKETE GEÇTİ L'Equipe'in haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.



Haberin devamında Al Ahli'nin Lionel Messi transferini sözleşmesi bitmeden bonservisiyle gerçekleştirmek istediği kaydedildi. YÖNETİCİLER ABD'DE



Al Ahli yöneticilerinin birkaç haftadır ABD'de olduğu ver Messi için transfer görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Suudi Arabistan temsilcisinin 2023 yılında PSG'den ayrılmadan önce de Messi'ye ilgi gösterdiği ancak transferi gerçekleştiremediği vurgulandı.



RONALDO İLE REKABETİ YENİDEN BAŞLAYACAK



Messi'nin Al Ahli'ye imza atması halinde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile aynı ligdeki rekabeti yeniden start alacak.

MERİH DEMİRAL'IN TAKIM ARKADAŞI OLACAK



Öte yandan Messi, Suudi Arabistan ekibine transfer olmasıyla birlikte milli futbolcu Merih Demiral'la da takım arkadaşı olacak.