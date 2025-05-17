Ronaldo, Messi'ye fark attı
Dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'ye iki kat fark attı.
Forbes, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı.
Listede; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lebron James gibi yıldızlar da yer aldı.
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Ronaldo, ABD'de ter döken Messi'ye iki kat fark attı.
EN ÇOK KAZANAN 10 SPORCU
10 – Kevin Durant – 101,4 milyon dolar
9 – Shohei Ohtani - 102,5 milyon dolar
8 – Karim Benzema – 104 milyon dolar
7 – Juan Soto – 114 milyon dolar
6 – Lebron James – 133,8 milyon dolar
5 – Lionel Messi – 135 milyon dolar
4 – Dak Prescott – 137 milyon dolar
3 – Tyson Fury – 146 milyon dolar
2 – Stephen Curry – 156 milyon dolar
1 - Cristiano Ronaldo – 275 milyon dolar
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