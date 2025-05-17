Ronaldo, Messi'ye fark attı

10 – Kevin Durant – 101,4 milyon dolar

9 – Shohei Ohtani - 102,5 milyon dolar

8 – Karim Benzema – 104 milyon dolar

7 – Juan Soto – 114 milyon dolar

6 – Lebron James – 133,8 milyon dolar

5 – Lionel Messi – 135 milyon dolar

4 – Dak Prescott – 137 milyon dolar

3 – Tyson Fury – 146 milyon dolar

2 – Stephen Curry – 156 milyon dolar

1 - Cristiano Ronaldo – 275 milyon dolar

