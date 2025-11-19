Ronaldo, Musk, Trump ve Selman aynı karede: "Oğlum büyük hayranı"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın onuruna akşam yemeği verdi. Davetliler arasında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da vardı.

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden 40 yaşındaki Ronaldo'ya eşi Georgina Rodríguez de eşilik etti.

Ronaldo gecenin davetlileri arasında olan Elon Musk ile de bir araya geldi.

"OĞLUM BÜYÜK HAYRANI"

Trump, oğlu Barron Trump'ın yıldız futbolcuya hayranlığını dile getirdi.

Trump'ın, "Oğlum, Ronaldo'nun büyük hayranı. Barron onunla tanıştı ve sanırım artık babasına biraz daha fazla saygı duyuyor, sizi tanıştırdığım için" ifadeleri salonda gülüşmelere neden oldu.