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Ronaldo penaltı kaçırdı: Al Nassr turnuvaya veda etti

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Al Taawoon'a karşı penaltı kaçırdı. Al Nassr sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda  etti.

Ronaldo penaltı kaçırdı: Al Nassr turnuvaya veda etti

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Al Nassr ile Al-Taawoon karşı karşıya geldi. 

Waleed Al Ahmad'in golüyle öne geçen Al-Taawoon maçın son bölümüne kadar 1-0'lık üstünlüğünü korudu.

Maçın son anlarında 90+6. dakikada penaltı vuruşunu kaçıran , Al Nassr'ın turnuvadan elenmesine neden oldu.

Beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, yaklaşık iki yıl önce Al Nassr'a imza attığından beri henüz büyük bir kupa kazanamadı.

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