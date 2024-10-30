Ronaldo penaltı kaçırdı: Al Nassr turnuvaya veda etti

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Al Nassr ile Al-Taawoon karşı karşıya geldi.

Waleed Al Ahmad'in golüyle öne geçen Al-Taawoon maçın son bölümüne kadar 1-0'lık üstünlüğünü korudu.

Maçın son anlarında 90+6. dakikada penaltı vuruşunu kaçıran Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın turnuvadan elenmesine neden oldu.

Beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, yaklaşık iki yıl önce Al Nassr'a imza attığından beri henüz büyük bir kupa kazanamadı.