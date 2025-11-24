Ronaldo roveşatayla 954'e ulaştı

Suudi Arabistan Pro Ligi lideri Al Nassr, sahasında Al-Khaleej'i konuk etti. Yıldız geçidi gibi maçı 4-1'lik skorla Al-Nassr kazandı.

Al-Nassr'ın gollerini 39'da Felix, 42'te Wesley, 77'de Mane ve 90+6'da Cristiano Ronaldo attı. Al-Khaleej'in tek golü ise 47'de Al Hawsawi'den geldi.

Bu sonuçla 27 puana ulaşan Al Nassr liderliğini sürdürdü. Al-Khaleej ise 14 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada tamamladı.

Kariyerinde bin golü hedefleyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 954. golüne ulaştı. Portekizlinin röveşata golü sosyal medyada gündem oldu.