Ronaldo saymaya devam ediyor. 1000 gol hedefine kaldı 13 gol
25.11.2026 01:35
Son Güncelleme: 25.11.2026 01:38
Cristiano Ronaldo 1 gol attı, 1 golü de VAR incelemesi sonucu ofsayt diye iptal edildi.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Sadd karşısında penaltıdan skor yapan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın 2-1'lik galibiyetine tek golle katkıda bulundu.
AFC Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Katar temsilcisi Al Sadd'ı konuk eden Cristiano Ronaldolu Al Nassr, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Al-Awwal Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri penaltıdan Cristiano Ronaldo ve ikinci yarıda Joao Felix kaydetti.
Konuk ekip Al Sadd'ın tek golü 22. dakikada Mohammed Waad'dan gelirken, Waad'ın kırmızı kart görmesiyle Katar temsilcisi ikinci yarıyı 10 kişi tamamladı.
Penaltı vuruşunu doksana göndererek kariyerinin 987. golüne ulaşan 41 yaşındaki Ronaldo, tarihi 1.000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.
Cristiano Ronaldo'nun 1 golü de VAR kararı ile ofsayta takıldı.