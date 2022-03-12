Ronaldo, tarihe geçti; ManU, Tottenham'ı devirdi

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın maçında Manchester United, Tottenham Hotspur'u 3-2 yendi. Manchester United'ın gollerini Cristiano Ronaldo kaydetti. Ronaldo, ilk olarak 12. dakikada ceza sahası dışından harika bir gol attı. Tottenham, 35'te Harry Kane'in penaltı golüyle skoru eşitledi.



38'de Jadon Sancho'nun asistini geri çevirmeyen Ronaldo, Manchester United'ı bir kez daha öne geçirdi ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



72. dakikada Harry Maguire'nin kendi kalesine attığı golle Tottenham, skoru 2-2'ye getirdi.



81'de Cristiano Ronaldo, Alex Telles'in asistini şık bir kafa vuruşuyla gole çevirdi ve Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi.



Manchester United maçı 3-2 kazanırken; Ronaldo da tarihe geçti.



RONALDO REKOR KIRDI



Kariyerinin 807. golünü atan Ronaldo, Uluslararası Futbol Fgederasyonları Birliği (FIFA) istatistiklerine göre Josef Bican'ı geçerek tarihin en çok gol atan futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.



Kariyerinde 59. kez hat-trick yapan Ronaldo, kulüp kariyerinde 49. kez üçleme gerçekleştirdi. Cristiano Ronaldo (37 yaş 35 gün, Teddy Sheringham’ın (37 yaş 146 gün) ardından Premier Lig tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.