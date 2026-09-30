Ronaldo yedek kalmayı sindiremedi Portekiz Milli Takımı kampını terketti
30.09.2026 23:26
Jorge Jesus tarafından tekrar milli takıma alınan Ronaldo, Norveç maçını kulübeden izlemeye dayanamadı.
Jorge Jesus'un Norveç'e karşı dakika vermediği Cristiano Ronaldo, idmana çıkması beklenirken özel uçağı ile Madrid'e uçtu.
UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak olan Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi patladı.
Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle tekrar milli takıma dönen yıldız futbolcu, Uluslar Ligi'ndeki Galler maçında 11'e girmiş ancak etkili olamamıştı.
Jorge Jesus da 2-1 kazanılan Norveç maçında Ronaldo'yu kulübeye çekmiş ve onun yerine şans verdiği Ramos galibiyet golünü atmıştı.
Maçın bitimiyle hemen soyunma odasına inen Ronaldo ve bir daha idmana bile çıkmamıştı.
Herkes Ronaldo'yu merak ederken teknik direktör Jesus sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ronaldo'nun salonda çalıştığını ve takıma katılacağını söyledi.
Ancak Ronaldo idmana çıkmadı ve Parken Stadı'ndan ayrılıp, özel uçağı ile Madrid'e doğru yola çıktı.
Ve bu olay Jesus'un açıklamalarından sadece birkaç dakika sonra gerçekleşti.
"Faydalı olamayacaksam bavulumu hemen toplarım" diyen Ronaldo'nun milli takım kampını terketmesi gündem oldu.
TOPLANTI BEKLENEN BARIŞI GETİRMEDİ
Perde arkasında ise önemli gelişmeler yaşandı.
Salı akşamı Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, programını değiştirerek Ronaldo ve Jesus ile bir toplantı yapmak üzere Kopenhag'a gitti.
Çarşamba sabahına kadar süren toplantıda herşey normale döndü diye düşünülse de Ronaldo'nun açıklamalardan birkaç saat sonra kamptan ayrılması "milli takım kariyeri bitti" şeklinde yorumlandı.
"ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ronaldo ise "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında kamptan ayrılma kararı aldım. Her zaman büyük bir bağlılık duyduğum milli takımdan ayrılmamın ardındaki gerçekleri, zamanı geldiğinde Portekiz halkına açıklayacağım. Şimdi Portekiz'e ve tüm takım arkadaşlarıma başarılar dileme zamanı." dedi.