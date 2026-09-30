Ronaldo yedek kalmayı sindiremedi Portekiz Milli Takımı kampını terketti

UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak olan Portekiz 'de Cristiano Ronaldo krizi patladı.

Jorge Jesus 'un göreve gelmesiyle tekrar milli takıma dönen yıldız futbolcu, Uluslar Ligi'ndeki Galler maçında 11'e girmiş ancak etkili olamamıştı.

Jorge Jesus da 2-1 kazanılan Norveç maçında Ronaldo'yu kulübeye çekmiş ve onun yerine şans verdiği Ramos galibiyet golünü atmıştı.

Maçın bitimiyle hemen soyunma odasına inen Ronaldo ve bir daha idmana bile çıkmamıştı.

Herkes Ronaldo'yu merak ederken teknik direktör Jesus sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ronaldo'nun salonda çalıştığını ve takıma katılacağını söyledi.

Ancak Ronaldo idmana çıkmadı ve Parken Stadı'ndan ayrılıp, özel uçağı ile Madrid'e doğru yola çıktı.

Ve bu olay Jesus'un açıklamalarından sadece birkaç dakika sonra gerçekleşti.