Ronaldo'dan basına sert eleştiri. "Medyanın kurşunlarından hep kurtuldum"
24.09.2026 00:06
Son Güncelleme: 24.09.2026 00:08
Jorge Jesus'un gelmesiyle Ronaldo da Portekiz Milli Takımı ile devam kararı aldığını açıkladı.
Ronaldo, medyanın kendisini bitirmeye çalıştığını belirterek ''Beni öldürmeye çalışıyorlar ancak medyanın kurşunlarından hep kurtuldum.'' ifadesini kullandı.
Avrupa Uluslar Ligi'nde 24 Eylül'de Galler ile oynayacak olan Portekiz'in 41 yaşındaki kaptanı Cristiano Ronaldo, milli takım, 1000 gol hedefi ve emeklilik hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Kariyerinde toplam 979 golü bulunan Ronaldo, Uluslar Ligi'ni kazanmanın mı yoksa 1000 gol hedefinin mi daha önemli olduğu hakkındaki soruya gülümseyerek şu cevabı verdi.
"Hedefim her ikisini de başarmak: 1.000 gole ulaşmak ve millî takımla bu Uluslar Ligi'ni kazanmaya çalışmak."
Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığından sonra milli takımı bırakmayı düşündünü ama göreve gelen Jorge Jesus'un kendisini ikna ettiğini söyleyerek Portekiz'e verecek hala çok şeyi olduğunun altını çizen Ronaldo, "Hepimizin yakından tanıdığı teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir dönem başlıyor; onun için işlerin yolunda gitmesini umuyorum" diye konuştu.
Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile 146 golü var. Ve 41 yaşındaki futbolcu bu sayıyı yükseltmek istiyor.
Ronaldo, 1.000'inci gole Portekiz formasıyla ulaşmanın "pastanın üzerindeki çilek" olacağını da sözlerine ekleyerek "Milli takım için 1.000'inci golümü atmak, bir şeyin zirvesi, güzel bir hikaye olurdu" dedi ve ekledi. "Bu işin sonu olmazdı ama güzel bir hikaye olurdu."
Ancak Ronaldo, bu rekor hedefinin kendisinde bir saplantı haline gelmediği konusunda ısrar etti ve şunları söyledi.
“Oraya ulaşmak istediğimi zaten kabul ettim ve oraya ulaşacağım. Bir saplantı mı? Hayır... Gerisi sadece bundan keyif almak, her günün tadını çıkarmakla ilgili. Eğer hoca bana güvenmiyorsa, bugün de ayrılabilirim. Hiç sorun değil. Burada hiçbir şey yapmadığımı, sahada katkı sağlamadığımı, gol atmadığımı, kötü bir hava yarattığımı ya da beni burada istemediklerini hissettiğim an, bavulunu toplayacak ilk kişi ben olurum.”
Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nasrr takımında sürdüren Ronaldo'nun kulüp takımları kariyerinde toplam 833 golü var.
Ronaldo, emeklilik konusundaki sorulara net bir cevap vermekten ise kaçındı.
Yıldız futbolcu, "30'lu yaşlarımın sonundan itibaren bir şey öğrendim. O da anı yaşamak, yarını düşünmemek. Mümkün mü? Evet. Yüksek ihtimal mi? Evet. Ama kesin olacak mı? Hayır, bilmiyorum." diye konuştu.
''SHOTGUN İLE BİLE OLMAZ''
Ronaldo, eleştirilere de sert tepki göstererek medya kuruluşlarının yıllardır kendisini 'bitirmeye' çalıştığını söyledi: ''Yıllardır beni ‘öldürmeye’ çalıştılar.''
''Bu hiçbir koşulda olmayacak, av tüfeğiyle bile olsa.'' diyen Ronaldo, ''Öyle olsa bile kurşundan kaçmayı yine başarıyorum.'' ifadelerini kullandı.