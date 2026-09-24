Ronaldo'dan basına sert eleştiri. "Medyanın kurşunlarından hep kurtuldum"

Ronaldo, 1.000'inci gole Portekiz formasıyla ulaşmanın "pastanın üzerindeki çilek" olacağını da sözlerine ekleyerek "Milli takım için 1.000'inci golümü atmak, bir şeyin zirvesi, güzel bir hikaye olurdu" dedi ve ekledi. "Bu işin sonu olmazdı ama güzel bir hikaye olurdu."

Ancak Ronaldo, bu rekor hedefinin kendisinde bir saplantı haline gelmediği konusunda ısrar etti ve şunları söyledi.

“Oraya ulaşmak istediğimi zaten kabul ettim ve oraya ulaşacağım. Bir saplantı mı? Hayır... Gerisi sadece bundan keyif almak, her günün tadını çıkarmakla ilgili. Eğer hoca bana güvenmiyorsa, bugün de ayrılabilirim. Hiç sorun değil. Burada hiçbir şey yapmadığımı, sahada katkı sağlamadığımı, gol atmadığımı, kötü bir hava yarattığımı ya da beni burada istemediklerini hissettiğim an, bavulunu toplayacak ilk kişi ben olurum.”