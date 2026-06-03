Ronaldo'dan daha yaşlısı var. 40 yaş üstü yedi futbolcunun Dünya Kupası heyecanı

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda forma giyecek 40 yaş üstü oyuncular arasında diikat çeken isimler var.

Turnuvada 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da yer alıyor.



Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı oyuncu ise 43 yaş 162 günlük İskoçyalı kaleci Craig Gordon olacak.



40 YAŞ ÜSTÜ YEDİ OYUNCU



Craig Gordon (İskoçya): 43 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu olacak.

Cristiano Ronaldo (Portekiz ): 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. kez Dünya Kupası'nda boy göstererek bu alanda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor.



Luka Modric (Hırvatistan): 40 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin en büyük kozlarından biri olarak turnuvada yer alacak.



Vozinha (Yeşil Burun Adaları): 40 yaşındaki kaleci, ülkesinin tarihindeki bu ilk Dünya Kupası'nda kadroda bulunuyor.