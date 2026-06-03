Ronaldo'dan daha yaşlısı var. 40 yaş üstü yedi futbolcunun Dünya Kupası heyecanı
03.06.2026 12:37
Son Güncelleme: 03.06.2026 12:56
Cristiano Ronaldo
2026 FIFA Dünya Kupası kadroları açıklanırken turnuvada 40 yaş üstü yedi oyuncu sahaya çıkacak.
ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda forma giyecek 40 yaş üstü oyuncular arasında diikat çeken isimler var.
Turnuvada 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da yer alıyor.
Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı oyuncu ise 43 yaş 162 günlük İskoçyalı kaleci Craig Gordon olacak.
40 YAŞ ÜSTÜ YEDİ OYUNCU
Craig Gordon (İskoçya): 43 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu olacak.
Cristiano Ronaldo (Portekiz): 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. kez Dünya Kupası'nda boy göstererek bu alanda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor.
Luka Modric (Hırvatistan): 40 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin en büyük kozlarından biri olarak turnuvada yer alacak.
Vozinha (Yeşil Burun Adaları): 40 yaşındaki kaleci, ülkesinin tarihindeki bu ilk Dünya Kupası'nda kadroda bulunuyor.