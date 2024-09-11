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Ronaldo'dan ten Hag'a sert tepki: "Manchester United'ın Teknik Direktörü böyle konuşamaz"

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag'a eleştiri yaptı. Portekizli yıldız, "Eğer Manchester United'ın teknik direktörüyseniz, Premier Lig'i veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceğiniz söyleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'dan ten Hag'a sert tepki: "Manchester United'ın Teknik Direktörü böyle konuşamaz"

Cristiano Ronaldo, Teknik Direktörü Erik ten Hag'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Rio Ferdinand'ın podcast kanalında konuşan Portekizli yıldız, Ten Hag ile olan ateşli tartışmasını yeniden alevlendirdi ve bu tür yorumların United gibi saygın bir kulübe yakışmadığını söyledi.

Ronaldo daha önce 2022'de, hem Ten Hag'ı hem de kulübün sahiplerini eleştirdiği bir röportajın ardından Manchester United ile yollarını dramatik bir şekilde ayırmıştı.

"MANCHESTER TEKNİK DİREKTÖRÜ BU ŞEKİLDE KONUŞAMAZ"

Erik ten Hag'ın açıklamalarına ithafen konuşan Ronaldo, "Manchester'ın bence her şeyi yeniden inşa etmesi gerekiyor. Teknik direktör (Ten Hag), Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söylüyor. Eğer Manchester United'ın teknik direktörüyseniz, Premier Ligi veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceğiniz söyleyemezsiniz." diye konuştu.

Ayrıca Portekizli yıldız, "Zihinsel olarak 'dinleyin, belki o potansiyele sahip değiliz ama bunu söyleyemem' demelisiniz. Deneyeceğiz' demelisiniz. Denemek zorundasınız." diye ekledi.

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