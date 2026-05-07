Ronaldo'nun büyük rekoruna 29 gol kaldı
07.05.2026 23:35
Anadolu Ajansı
Ronaldo
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, kariyerinin 971. golünü attı. Büyük hedefe 29 gol kaldı.
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde 100 gole ulaştı.
Al Nassr'da genel performansı:
145 maç
127 gol
23 asist
150 gol katkısı
Kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, bu hedefe ulaşmayan futbolu bırakmak istemiyor.
Al Nassr formasıyla 100 golü geçen yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.
RONALDO'NUN GOLÜ
