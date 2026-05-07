Ronaldo'nun büyük rekoruna 29 gol kaldı

07.05.2026 23:35

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyerinin 971. golünü kaydetti.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, kariyerinin 971. golünü attı. Büyük hedefe 29 gol kaldı.

 

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde 100 gole ulaştı.

 

Al Nassr'da genel performansı:

 

145 maç

127 gol

23 asist

150 gol katkısı

 

Kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, bu hedefe ulaşmayan futbolu bırakmak istemiyor.

 

Al Nassr formasıyla 100 golü geçen yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.

 

