Ronaldo'nun futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Jorge Jesus getirildi.



Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, Portekiz basınına göre 71 yaşındaki çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe 'yi çalıştıran Jesus, en son Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da görev almıştı.

RONALDO'NUN BIRAKMAK İSTEDİĞİ TAKIM

Jesus yeniden buluştuğu Ronaldo hakkında şöyle konuştu:



“O ne kadar ileri gidebileceğini anladığı ve ben de ne beklediğimi bildiği sürece bu, normal bir antrenör-oyuncu ilişkisi olacak. Ama ne yapmak istediğini öğrenmek için onunla konuşmalıyım. Bana her zaman Al Nassr'da kariyerini bitirmek istediğini söyledi, şimdi onun için en iyisinin ne olacağı göreceğiz. Kariyerinde ne yapmak istediğine her zaman o karar verecek. Eğer oynayabileceği koşullar varsa, kadroya seçilmeye uygunsa, onu milli takım için en uygun gördüğüm sınırlar ve koşullar dahilinde çağıracağım."