Ronaldo'nun hayaline geri sayım: Kırılması güç bir rekorla tarihe geçecek

Suudi Arabistan Ligi'nin 4. haftasında Ronaldo'lu Al Nassr, Benzema'lı Al Ittihad'ı 2-0 yendi. Al Nassr puanını 12 yaptı. Al Ittihad ise 9 puanda kaldı.



40 yaşındaki Ronaldo bu maçta bir gol atarak hayaline bir adım daha yakınlaştı.



ADIM ADIM 1000'E



Kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, 946. golünü kaydetti.



Portekizli süper star, 54 gol daha atması halinde hayalini gerçekleştirecek.



DÖRT FARKLI KULÜPTE REKOR



Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.



Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını göstermişti.